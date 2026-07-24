UFC Fight Night 282 Weigh-In Results And Video

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By Ross Cole

UFC Fight Night 282 Weigh-In Results And Video

The UFC Fight Night 282 weigh-ins have now taken place in Abu Dhabi and you can see what all the fighters tipped the scales at below.

Main Card

Magomed Ankalaev (205.5) vs. Bogdan Guskov (205.5)
Steve Erceg (126) vs. Ramazonbek Temirov (126)
Islam Dulatov (171) vs. Wellington Turman (170)
Magomed Zaynukov (155.5) vs. Damian Rzepecki (155.5)
Rizvan Kuniev (265.5) vs. Tyrell Fortune (258)
Abubakar Vagaev (171) vs. Saygid Izagakhmaev (171)

Prelims

Valter Walker (248) vs. Thomas Petersen (245)
Dustin Jacoby (205) vs. Muhammad Saidov (206)
Santiago Ponzinibbio (171) vs. Sam Patterson (170.5)
Ismael Bonfim (155.5) vs. Axel Sola (155.5)
Magomed Tuchalov (205.5) vs. Brendson Ribeiro (206)
Nurullo Aliev (156) vs. Mike Davis (156)
Cody Gibson (136) vs. Abdul Hussein (135.5)

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About Ross Cole

Ross launched MMA Insight (previously FightOfTheNight.com) in 2009 as a way to channel his passion for the sport of mixed martial arts. He's since penned countless news stories and live fight reports along with dozens of feature articles as the lead writer for the site, reaching millions of fans in the process.

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