UFC 322 Results (Live)

Photo of author

By Ross Cole

UFC 322 Results (Live)

Stay tuned to mmainsight.com this evening for all the UFC 322 results live as they happen from Madison Square Garden in New York City as welterweight champion Jack Della Maddalena fights former lightweight kingpin Islam Makhachev in the main event.

The action is expected to get underway at 6pm ET (11pm UK) with the main card going live at 10pm ET (3am UK).

Main Card

Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev
Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili
Sean Brady vs. Michael Morales
Leon Edwards vs. Carlos Prates
Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis

Prelims

Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira
Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues
Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez
Malcolm Wellmaker vs. Cody Haddon

Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert
Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal
Angela Hill vs. Fatima Kline
Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico

MMA Insight brings you the latest UFC & MMA news and event results on a daily basis. We provide quality, in-depth articles, insight and opinion on the major talking points in the world of MMA.

Photo of author

About Ross Cole

Ross launched MMA Insight (previously FightOfTheNight.com) in 2009 as a way to channel his passion for the sport of mixed martial arts. He's since penned countless news stories and live fight reports along with dozens of feature articles as the lead writer for the site, reaching millions of fans in the process.

Latest UFC & MMA Articles

UFC 322 Embedded Episode 5 And 6

UFC 322 Embedded Episode 5 And 6

Valentina Shevchenko weigh in

UFC 322 Weigh-In Results And Video

UFC 322 Predictions

UFC 322 Predictions

UFC 322 Pre-Fight Press Conference Video And Highlights

UFC 322 Pre-Fight Press Conference Video And Highlights

Joe Rogan Brushes Off Ronda Rousey’s Claim That He’s ‘Not An Expert’

Joe Rogan Brushes Off Ronda Rousey’s Claim That He’s ‘Not An Expert’

UFC 322 Embedded Episode 4

UFC 322 Embedded Episode 4

Gabriel Bonfim Targets Joaquin Buckley Fight If Colby Covington Ducks Him

Gabriel Bonfim Targets Joaquin Buckley Fight If Colby Covington Ducks Him

UFC 322 Media Day Interviews

UFC 322 Media Day Interviews

mmainsight logo

Copyright © 2025 MMA Insight

About MMA Insight

MMAInsight.com is a site dedicated to bringing you the best in Mixed Martial Arts coverage with a particular focus on the Ultimate Fighting Championship (UFC) as well as covering other leading MMA organizations. Along with covering the latest news stories and event results from the world of MMA on a daily basis, the main focus of the site is to provide quality, in-depth articles, insight and opinion on the major talking points in this ever evolving sport.

Contact About Privacy Policy Write For Us