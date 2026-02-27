UFC Fight Night 268 Weigh-In Results

The UFC Fight Night 268 weigh-ins have now taken place in Mexico City and you can see what all the fighters tipped the scales at below.

Main Card

Brandon Moreno (125.5) vs. Lone’er Kavanagh (125)
David Martinez (135) vs. Marlon Vera (136)
King Green (155) vs. Daniel Zellhuber (155)
Felipe Bunes (125) vs. Edgar Chairez (125)
Kevin Borjas (126) vs. Imanol Rodriguez (125)
Santiago Luna (136) vs. Angel Pacheco (135)

Prelims

Ryan Gandra (185) vs. Jose Medina (186)
Macy Chiasson (135) vs. Ailin Perez (136)
Kris Moutinho (136) vs. Cristian Quinonez (136)
Douglas Silva de Andrade (146) vs. Javier Reyes (145)
Ernesta Kareckaite (129.5) vs. Regina Tarin (130) [catchweight]
Francis Marshall (145) vs. Erik Silva (146)
Damian Pinas (186) vs. Wesley Schultz (186)

