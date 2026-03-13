UFC Fight Night 269 Weigh-In Results And Video

The UFC Fight Night 269 weigh-ins have now taken place in Las Vegas and you can see what all the fighters tipped the scales at below.
Main Card
Josh Emmett (146) vs. Kevin Vallejos (145.5)
Amanda Lemos (116) vs. Gillian Robertson (116)
Ion Cutelaba (205) vs. Oumar Sy (205.5)
Jose Delgado (146) vs. Andre Fili (145.5)
Harry Hardwick (145.5) vs. Marwan Rahiki (146)
Steven Asplund (265.5) vs. Vitor Petrino (248.5)
Prelims
Charles Johnson (126) vs. Bruno Silva (126)
Eryk Anders (186) vs. Brad Tavares (186)
Chris Curtis (170.5) vs. Myktybek Orolbai (170.5)
Bolaji Oki (155.5) vs. Manoel Sousa (155)
Luan Lacerda (136) vs. Hecher Sosa (135.5)
Bia Mesquita (135.5) vs. Montserrat Rendon (135)
Elijah Smith (136) vs. SuYoung You (136)
Sam Hughes (116) vs. Piera Rodriguez (116)