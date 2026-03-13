By Ross Cole

UFC Fight Night 269 Weigh-In Results And Video

The UFC Fight Night 269 weigh-ins have now taken place in Las Vegas and you can see what all the fighters tipped the scales at below.

Main Card

Josh Emmett (146) vs. Kevin Vallejos (145.5)
Amanda Lemos (116) vs. Gillian Robertson (116)
Ion Cutelaba (205) vs. Oumar Sy (205.5)
Jose Delgado (146) vs. Andre Fili (145.5)
Harry Hardwick (145.5) vs. Marwan Rahiki (146)
Steven Asplund (265.5) vs. Vitor Petrino (248.5)

Prelims

Charles Johnson (126) vs. Bruno Silva (126)
Eryk Anders (186) vs. Brad Tavares (186)
Chris Curtis (170.5) vs. Myktybek Orolbai (170.5)
Bolaji Oki (155.5) vs. Manoel Sousa (155)
Luan Lacerda (136) vs. Hecher Sosa (135.5)
Bia Mesquita (135.5) vs. Montserrat Rendon (135)
Elijah Smith (136) vs. SuYoung You (136)
Sam Hughes (116) vs. Piera Rodriguez (116)

MMA Insight brings you the latest UFC & MMA news and event results on a daily basis. We provide quality, in-depth articles, insight and opinion on the major talking points in the world of MMA.

About Ross Cole

Ross launched MMA Insight (previously FightOfTheNight.com) in 2009 as a way to channel his passion for the sport of mixed martial arts. He's since penned countless news stories and live fight reports along with dozens of feature articles as the lead writer for the site, reaching millions of fans in the process.

