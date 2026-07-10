UFC 329 Weigh-In Results And Video

Photo of author

By Ross Cole

UFC 329 Weigh-In Results And Video

The UFC 329 weigh-ins have now taken place in Las Vegas and you can see what all the fighters tipped the scales at below.

Main Card

Conor McGregor (170.5) vs. Max Holloway (170)
Paddy Pimblett (156) vs. Benoit Saint Denis (156)
Mario Bautista (135.5) vs. Cory Sandhagen (135.5)
Lone’er Kavanagh (126) vs. Brandon Royval (125)
King Green (155.5) vs. Terrance McKinney (156)

Prelims

Nikita Krylov (205.5) vs. Robert Whittaker (205.5)
Elisha Ellison (236) vs. Gable Steveson (241)
Cody Garbrandt (136) vs. Adrian Yanez (136)
Kai Kamaka III (146) vs. Luke Riley (146)

Wang Cong (125.5) vs. Tracy Cortez (126)
Cesar Almeida (186) vs. Damian Pinas (185.5)
Farid Basharat (136) vs. John Garza (135.5)
Ryan Gandra (185.5) vs. Zach Reese (184.5)
Alessandro Costa (126) vs. Cody Durden (125.5)

MMA Insight brings you the latest UFC & MMA news and event results on a daily basis. We provide quality, in-depth articles, insight and opinion on the major talking points in the world of MMA.

Photo of author

About Ross Cole

Ross launched MMA Insight (previously FightOfTheNight.com) in 2009 as a way to channel his passion for the sport of mixed martial arts. He's since penned countless news stories and live fight reports along with dozens of feature articles as the lead writer for the site, reaching millions of fans in the process.

Latest UFC & MMA Articles

UFC 329 Embedded Episode 4

UFC 329 Embedded Episode 4

UFC 329 Predictions

UFC 329 Predictions

UFC 329 Pre-Fight Press Conference Video

UFC 329 Pre-Fight Press Conference Video

UFC 329 Media Day Interviews

UFC 329 Media Day Interviews

Robert Whittaker Acknowledges Risk Of Late Career Move To 205lbs

Robert Whittaker Acknowledges Risk Of Late Career Move To 205lbs

UFC 329 Embedded Episode 3

UFC 329 Embedded Episode 3

Conor McGregor Slept At Gym And Practiced Abstinence For UFC 329 Comeback Fight

Conor McGregor Slept At Gym And Practiced Abstinence For UFC 329 Comeback Fight

3 New Conor McGregor Interviews Emerge As UFC 329 Fight Week Continues

3 New Conor McGregor Interviews Emerge As UFC 329 Fight Week Continues

mmainsight logo

Copyright © 2025 MMA Insight

About MMA Insight

MMAInsight.com is a site dedicated to bringing you the best in Mixed Martial Arts coverage with a particular focus on the Ultimate Fighting Championship (UFC) as well as covering other leading MMA organizations. Along with covering the latest news stories and event results from the world of MMA on a daily basis, the main focus of the site is to provide quality, in-depth articles, insight and opinion on the major talking points in this ever evolving sport.

Contact About Privacy Policy Write For Us