UFC 329 Weigh-In Results And Video

The UFC 329 weigh-ins have now taken place in Las Vegas and you can see what all the fighters tipped the scales at below.
Main Card
Conor McGregor (170.5) vs. Max Holloway (170)
Paddy Pimblett (156) vs. Benoit Saint Denis (156)
Mario Bautista (135.5) vs. Cory Sandhagen (135.5)
Lone’er Kavanagh (126) vs. Brandon Royval (125)
King Green (155.5) vs. Terrance McKinney (156)
Prelims
Nikita Krylov (205.5) vs. Robert Whittaker (205.5)
Elisha Ellison (236) vs. Gable Steveson (241)
Cody Garbrandt (136) vs. Adrian Yanez (136)
Kai Kamaka III (146) vs. Luke Riley (146)
Wang Cong (125.5) vs. Tracy Cortez (126)
Cesar Almeida (186) vs. Damian Pinas (185.5)
Farid Basharat (136) vs. John Garza (135.5)
Ryan Gandra (185.5) vs. Zach Reese (184.5)
Alessandro Costa (126) vs. Cody Durden (125.5)