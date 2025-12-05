UFC 323 Weigh-In Results And Video

The UFC 323 weigh-ins have now taken place in Las Vegas and you can see what all the fighters tipped the scales at below.



Main Card

Merab Dvalishvili (135) vs. Petr Yan (135)

Alexandre Pantoja (125) vs. Joshua Van (124.5)

Brandon Moreno (125) vs. Tatsuro Taira (126)

Henry Cejudo (136) vs. Payton Talbott (136)

Jan Blachowicz (206) vs. Bogdan Guskov (206)



Prelims

Grant Dawson (156) vs. Manuel Torres (156)

Terrance McKinney (156) vs. Chris Duncan (156)

Maycee Barber (125.5) vs. Karine Silva (125.5)

Nazim Sadykhov (155.5) vs. Fares Ziam (156)

PRELIMINARY CARD (ESPN+/Disney+/FX, 6 p.m. ET)

Marvin Vettori (186) vs. Brunno Ferreira (189) – Ferreira missed weight by 3lbs

Edson Barboza (155.5) vs. Jalin Turner (155)

Iwo Baraniewski (206) vs. Ibo Aslan (205.5)

Mansur Abdul-Malik (185.5) vs. Antonio Trocoli (186)

Muhammad Naimov (146) vs. Mairon Santos (147.5) – Santos missed weight by 1.5lbs