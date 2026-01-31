Stay tuned to mmainsight.com this evening for all the UFC 325 results live as they happen from Sydney, Australia as featherweight champion Alexander Volkanovski rematches Diego Lopes in the main event.
The action is expected to get underway at 5pm ET (10pm UK) with the main card going live at 9pm ET (2am UK).
Main Card
Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes
Dan Hooker vs. Benoît Saint Denis
Rafael Fiziev vs. Maurício Ruffy
Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira
Quillan Salkilld vs. Jamie Mullarkey
Prelims
Junior Tafa vs. Billy Elekana
Cameron Rowston vs. Cody Brundage
Jacob Malkoun vs. Torrez Finney
Jonathan Micallef vs. Oban Elliott
Kaan Ofli vs. Yi Zha
Kim Sang-wook vs. Dom Mar Fan
Keiichiro Nakamura vs. Sebastian Szalay
Sulang Rangbo vs. Lawrence Lui
Aaron Tau vs. Namsrai Batbayar