UFC 325 Weigh-In Results And Video

The UFC 325 weigh-ins have now taken place in Sydney, Australia ahead of tomorrow night’s event and you can see what all the fighters tipped the scales at below.
Main Card
Alexander Volkanovski (145) vs. Diego Lopes (145)
Dan Hooker (155) vs. Benoit Saint Denis (155.75)
Rafael Fiziev (155.5) vs. Mauricio Ruffy (155.25)
Tallison Teixeira (259) vs. Tai Tuivasa (265.5)
Jamie Mullarkey (155.5) vs. Quillan Salkilld (155.5)
Prelims
Billy Elekana (204) vs. Junior Tafa (205.25)
Cody Brundage (184.75) vs. Cam Rowston (184.5)
Torrez Finney (185.75) vs. Jacob Malkoun (185.75)
Oban Elliott (169.75) vs. Jonathan Micallef (170.25)
Kaan Ofli (145.25) vs. Yi Zha (145.5)
Dom Mar Fan (154.75) vs. Sung Wook Kim (155.75)
Keiichiro Nakamura (145.25) vs. Sebastian Szalay (145.75)
Lawrence Lui (135.25) vs. Sulang Rangbo (135.75)
Namsrai Batbayar (126) vs. Aaron Tau (129) – Tau missed weight by 3lbs