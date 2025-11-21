UFC Fight Night 265 Weigh-In Results And Video

The UFC Fight Night 265 weigh-ins have now concluded in Qatar and you can see what all the fighters tipped the scales at below.

Main Card

Arman Tsarukyan (156) vs. Dan Hooker (155.5)

Ian Machado Garry (170) vs. Belal Muhammad (171)

Alonzo Menifield (206) vs. Volkan Oezdemir (206)

Jack Hermansson (170.5) vs. Myktybek Orolbai (170)

Waldo Cortes-Acosta (265) vs. Shamil Gaziev (262)

Kyoji Horiguchi (125.5) vs. Tagir Ulanbekov (125.5)



Prelims

Bogdan Grad (145.5) vs. Luke Riley (145.5)

Nicolas Dalby (170.5) vs. Saygid Izagakhmaev (170)

Asu Almabayev (125.5) vs. Alex Perez (126)

Rafael Cerqueira (205) vs. Abdulrakhman Yakhyaev (205)

Bekzat Almakhan (136) vs. Aleksandre Topuria (135.5)

Ryan Loder (185) vs. Ismail Naurdiev (185)

Nurullo Aliev (155) vs. Shaqueme Rock (156)

Marek Bujlo (256.5) vs. Denzel Freeman (260)



