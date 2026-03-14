Stay tuned to mmainsight.com this evening for all the UFC Fight Night 269 results live as they happen from Las Vegas as Josh Emmett fights Kevin Vallejos in the main event.
The action is expected to get underway to 5pm ET (9pm UK) with the main card going live at 8pm ET (12am UK).
Main Card
Josh Emmett vs. Kevin Vallejos
Amanda Lemos vs. Gillian Robertson
Ion Cuțelaba vs. Oumar Sy
Andre Fili vs. Jose Miguel Delgado
Marwan Rahiki vs. Harry Hardwick
Vitor Petrino vs. Steven Asplund
Prelims
Charles Johnson vs. Bruno Gustavo da Silva
Chris Curtis vs. Myktybek Orolbai
Bolaji Oki vs. Manoel Sousa
Elijah Smith vs. You Su-young
Eryk Anders defeats Brad Tavares by unanimous decision (30-27, 29-28 x2)
Bia Mesquita defeats Montserrat Rendon by submission (rear-naked choke) – at 2.07mins of Rd1
Hecher Sosa defeats Luan Lacerda by unanimous decision (30-27 x2, 29-28)
Pieira Rodriguez defeats Sam Hughes by unanimous decision (30-27 x3)