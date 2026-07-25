UFC Fight Night 282 Results (Live)

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By Ross Cole

UFC Fight Night 282 Results (Live)

Stay tuned to mmainsight.com today for all the UFC Fight Night 282 results live as they happen from Abu Dhabi as Magomed Ankalev fights Bogdan Guskov in the light-heavyweight main event.

The action is expected to get underway at 9am ET (2pm UK) with the main card going live at 12am ET (5pm UK).

Main Card

Magomed Ankalaev vs. Bogdan Guskov
Steve Erceg vs. Ramazan Temirov
Islam Dulatov vs. Wellington Turman
Magomed Zaynukov vs. Damian Rzepecki
Rizvan Kuniev vs. Tyrell Fortune
Abubakar Vagaev vs. Saygid Izagakhmaev

Prelims

Valter Walker defeats Thomas Petersen by submission (calf slicer) at 1.32mins of Rd1
Muhammad Said defeats Dustin Jacoby by TKO at 4.49mins of Rd2
Sam Patterson defeats Santiago Ponzinibbio by TKO at 3.06mins of Rd2
Axel Sola defeats Ismael Bonfim by submission (brabo choke) at 4.44mins of Rd1
Magomed Tuchalov defeats Brendson Ribeiro by Unanimous Decision (29-28 x3)
Nurullo Aliev defeats Mike Davis by Unanimous Decision (30-27 x3)
Abdul Hussein defeats Cody Gibson by submission (arm-triangle choke) at 3.07mins of Rd3

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About Ross Cole

Ross launched MMA Insight (previously FightOfTheNight.com) in 2009 as a way to channel his passion for the sport of mixed martial arts. He's since penned countless news stories and live fight reports along with dozens of feature articles as the lead writer for the site, reaching millions of fans in the process.

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