UFC 320 Weigh-In Results And Video

The UFC 320 weigh-ins have now taken place in Las Vegas and you can see what all the fighters tipped the scales at below.



Main Card

Champ Magomed Ankalaev (204.5) vs. Alex Pereira (204.5)

Champ Merab Dvalishvili (135) vs. Cory Sandhagen (134.5)

Jiri Prochazka (206) vs. Khalil Rountree Jr. (205)

Josh Emmett (146) vs. Youssef Zalal (146)

Abus Magomedov (185.5) vs. Joe Pyfer (186)



Prelims

Ateba Gautier (186) vs. Treston Vines (185)

Andre Muniz (185.5) vs. Edmen Shahbazyan (185.5)

Farid Basharat (136) vs. Chris Gutierrez (136)

Daniel Santos (151) vs. JooSang Yoo (152.5)

Macy Chiasson (137.5) vs. Yana Santos (135) – Chiasson missed weight by 1.5lbs

Patchy Mix (136) vs. Jakub Wiklacz (136)

Punahele Soriano (170.5) vs. Nikolay Veretennikov (170.5)

Ramiz Brahimaj (170.5) vs. Austin Vanderford (170.5)

Veronica Hardy (124.5) vs. Brogan Walker (125.5)