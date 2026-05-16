Stay tuned to mmainsight.com this evening for all the UFC Fight Night 276 results live as they happen from Las Vegas as Arnold Allen fights Melquizael Costa in the main event.
The prelims get underway at 5pm ET (10pm UK) with the main card going live at 8pm ET (1am UK).
Main Card
Arnold Allen vs. Melquizael Costa
Doo Ho Choi defeats Daniel Santos by TKO at 4:29mins of Rd2
Juan Diaz defeats Malcolm Wellmaker by Submission (Rear-Naked Choke) at 4.08mins of Rd2
Modestas Bukauskas defeats Christian Edwards by split-decision (29-28 x2, 28-29)
Bernardo Sopai defeats Timothy Cuamba by Submission (Rear-Naked Choke) at 2.25mins of Rd2
Kalinn Williams defeats Nikolay Veretennikov by TKO at 3.31mins of Rd1
Prelims
Ivan Erslan defeats George Tokkos by unanimous decision (29-28 x3)
Thomas Gantt defeats Artur Minev by TKO at 2.51mins of Rd2
Ketlen Vieira defeats Jacqueline Cavalcanti by Unanimous Decision (29-28 x3)
Cody Brundage defeats Andre Petroski by TKO at 0:44mins of Rd2
Alice Ardelean defeats Polyana Viana by Submission (Ankle Lock) at 4:36mins of Rd2
Luis Gurule def. Daniel Barez via Unanimous Decision (30-27, 30-27, 30-27)
Nicolle Caliari defeats Shauna Bannon by Submission (Arm-Triangle Choke) at 3.08mins of Rd3