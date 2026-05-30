Stay tuned to mmainsight.com today for all the UFC Fight Night 277 results live as they happen from Macau, China as Song Yadong fights Deiveson Figueiredo in the main event.
The action is expected to get underway at 4am ET (9pm UK) with the main card going live at 7am ET (12pm UK).
Main Card
Song Yadong defeats Deiveson Figueiredo by submission (guillotine choke) at 4.42mins of Rd2
Alonzo Menifield defeats Zhang Mingyang by KO at 4.15mins of Rd1
Sergei Pavlovich defeats Tallison Teixeira by KO at 0.39mins of Rd1
Kai Asakura defeats Cameron Smotherman by KO at 1.50mins of Rd1
Jake Matthews defeats Carlston Harris by unanimous decision (30-25, 30-27 x2)
Alex Perez vs. Su Mudaerji declared a no-contest (accidental groin strike) at 1.45mins of Rd2
Prelims
Luis Henrique Dias defeats Yi Sak Lee by TKO at 3.40mins of Rd1
Jose Henrique Souza defeats Meng Ding by Split Decision (29-28 x2, 28-29)
Cody Haddon defeats Qileng Aori by TKO at 2.21mins of Rd2
Rei Tsuruya defeats Luis Gurule by submission (neck crank) at 3.19mins of Rd1
Angela Hill defeats Jingnan Xiong by Unanimous Decision (30-27 x3)
Rodrigo Vera defeats Kangjie Zhu by TKO at 1.50mins of Rd1
Jaqueline Amorim defeats Loma Lookboonmee by submission (armbar) at 4.04mins of Rd1