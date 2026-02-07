UFC Fight Night 266 Results (Live)

By Ross Cole

Stay tuned to mmainsight.com this evening for all the UFC Fight Night 266 results live as they happen from Las Vegas as Mauro Bautista fights Vinicius Oliveira in the bantamweight headliner.

The action is expected to get underway at 5pm ET (10pm UK) with the main card going live at 8pm ET (1am UK).

Main Card

Mario Bautista vs. Vinicius Oliveira
Amir Albazi vs. Kyoji Horiguchi
Jailton Almeida vs. Rizvan Kuniev
Michał Oleksiejczuk vs. Marc-André Barriault
Jean Matsumoto vs. Farid Basharat
Dustin Jacoby vs. Julius Walker

Prelims

Daniil Donchenko defeats Alex Morono by unanimous decision (30-26 x2, 30-27)
Nikolay Veretennikov defeats Niko Price by TKO at 1.42mins of Rd1 
Ketlen Souza defeats Bruna Brasil by unanimous decision (29-28 x3)
Javid Basharat defeats Gianni Vazquez by unanimous decision (29-28 x3)
Wang Cong defeats Eduarda Moura by unanimous decision (30-27, 29-28 x2)
Jakub Wiklacz defeats Muin Gafurov by submission (guillotine choke) at 4.59mins of Rd3 
Klaudia Sygula defeats Priscila Cachoeira by unanimous decision (30-27 x2, 29-28)

UFC: White House Event Will Only Have 6 Or 7 Fights And Air On CBS As Well As Paramount+

UFC Fight Night 266 Weigh-In Results And Video

UFC Fight Night 266 Predictions

Justin Gaethje Believes He'll Headline UFC: White House Event Against Ilia Topuria

UFC Fight Night 266 Promo Video

Bo Nickal Underlines His Desire To Fight Colby Covington At UFC: White House Event

Jon Jones Confirms He Has Severe Arthritis, But Still Wants One Last Fight At White House

Brandon Moreno Now Fights Lone'er Kavanagh At UFC Fight Night 268

