Stay tuned to mmainsight.com this evening for all the UFC Fight Night 266 results live as they happen from Las Vegas as Mauro Bautista fights Vinicius Oliveira in the bantamweight headliner.
The action is expected to get underway at 5pm ET (10pm UK) with the main card going live at 8pm ET (1am UK).
Main Card
Mario Bautista vs. Vinicius Oliveira
Amir Albazi vs. Kyoji Horiguchi
Jailton Almeida vs. Rizvan Kuniev
Michał Oleksiejczuk vs. Marc-André Barriault
Jean Matsumoto vs. Farid Basharat
Dustin Jacoby vs. Julius Walker
Prelims
Daniil Donchenko defeats Alex Morono by unanimous decision (30-26 x2, 30-27)
Nikolay Veretennikov defeats Niko Price by TKO at 1.42mins of Rd1
Ketlen Souza defeats Bruna Brasil by unanimous decision (29-28 x3)
Javid Basharat defeats Gianni Vazquez by unanimous decision (29-28 x3)
Wang Cong defeats Eduarda Moura by unanimous decision (30-27, 29-28 x2)
Jakub Wiklacz defeats Muin Gafurov by submission (guillotine choke) at 4.59mins of Rd3
Klaudia Sygula defeats Priscila Cachoeira by unanimous decision (30-27 x2, 29-28)