UFC Fight Night 280 Results (Live)

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By Ross Cole

UFC Fight Night 280 Results (Live)

Stay tuned to mmainsight.com today for all the UFC Fight Night 280 results live as they happen from Baku, Azerbaijan as Rafael Fiziev fights Manuel Torres in the lightweight main event.

The action is expected to get underway at 9am ET (2am UK) with the main card going live at 12am ET (5pm UK).

Main Card

Rafael Fiziev vs. Manuel Torres

Sharabutdin Magomedov vs. Michel Pereira

Nazim Sadykhov vs. Matheus Camilo

Asu Almabayev defeats Charles Johnson by submission (Suloev stretch) at 3.33mins of Rd3

Fight Report

Ikram Aliskerov defeats Brunno Ferreira by unanimous decision (30-27 x3)

Fight Report

Abusupiyan Magomedov defeats Michał Oleksiejczuk by submission (guillotine choke) at 3.25mins of Rd1

Fight Report

Prelims

Farman Hasanov vs. Eric Nolan
Abdul-Rakhman Yakhyaev defeats Julius Walker by KO at 0.08mins of Rd1
Nursulton Ruziboev defeats Andrey Pulyaev by submission (Rear-naked choke) at 3.58mins of Rd1
Kaan Ofli defeats Javier Reyes by submission (arm-triangle choke) at 4.16mins of Rd1
Daniil Donchenko defeats Theodor Berggren by TKO at 1.35mins of Rd2
Jean Matsumoto defeats Bekzat Almakhan by unanimous decision (29-28 x3)
Tahir Abdullayev defeats Jefferson Nascimento by TKO at 4.28mins of Rd3

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About Ross Cole

Ross launched MMA Insight (previously FightOfTheNight.com) in 2009 as a way to channel his passion for the sport of mixed martial arts. He's since penned countless news stories and live fight reports along with dozens of feature articles as the lead writer for the site, reaching millions of fans in the process.

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