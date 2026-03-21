UFC Fight Night 270 Results (Live)

Stay tuned to mmainsight.com today for all the UFC fight Night 270 results live as they happen from London, England as Movsar Evloev fights Lerone Murphy in the featherweight main event.

The action is expected to get underway at 1pm ET (5pm UK) with the main card going live at 4pm ET (8pm UK).

Main Card

Movsar Evloev defeats Lerone Murphy by majority decision (48-46 x2, 47-47)

Luke Riley defeats Michael Aswell by unanimous decision (30-27 x3)

Michael Page defeats Sam Patterson by unanimous decision (30-27, 29-28 x2)

Iwo Baraniewski defeats Austen Lane by TKO at 0.28mins of Rd1

Christian Leroy Duncan defeats Roman Dolidze by unanimous decision (29-28 x3)

Danny Silva defeats Kurtis Campbell by TKO at 0.31mins of Rd2

Prelims

Mason Jones defeats Axel Sola by unanimous decision (30-27, 29-28 x2)
Nathaniel Wood defeats Losene Keita by split decision (28-29, 29-28 x2)
Mario Pinto defeats Felipe Franco by unanimous decision (29-28 x3)
Mantas Manta Kondratavicius defeats Antonio Trocoli by unanimous decision (30-27, 29-27 x2)
Brando Pericic defeats Louie Sutherland by TKO at 1.48mins of Rd1 
Abdul-Kareem Al-Selwady defeats Shem Rock by unanimous decision (30-27 x3)
Shanelle Dyer defeats Ravena Oliveira by TKO at 1.17mins of Rd2

About Ross Cole

Ross launched MMA Insight (previously FightOfTheNight.com) in 2009 as a way to channel his passion for the sport of mixed martial arts. He's since penned countless news stories and live fight reports along with dozens of feature articles as the lead writer for the site, reaching millions of fans in the process.

UFC Fight Night 270 Post-Fight Press Conference Video

Movsar Evloev Beats Lerone Murphy By Majority Decision At UFC Fight Night 270

Luke Riley Defeats Michael Aswell By Unanimous Decision At UFC Fight Night 270

Michael Page Defeats Sam Patterson By Decision At UFC Fight Night 270

Iwo Baraniewski TKO's Austen Lane In 28 Seconds At UFC Fight Night 270

Christian Leroy Duncan Beats Roman Dolidze By Decision At UFC Fight Night 270

Danny Silva TKO's Kurtis Campbell In 2nd Round At UFC Fight Night 270

MMAInsight.com is a site dedicated to bringing you the best in Mixed Martial Arts coverage with a particular focus on the Ultimate Fighting Championship (UFC) as well as covering other leading MMA organizations. Along with covering the latest news stories and event results from the world of MMA on a daily basis, the main focus of the site is to provide quality, in-depth articles, insight and opinion on the major talking points in this ever evolving sport.

