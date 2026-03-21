Stay tuned to mmainsight.com today for all the UFC fight Night 270 results live as they happen from London, England as Movsar Evloev fights Lerone Murphy in the featherweight main event.
The action is expected to get underway at 1pm ET (5pm UK) with the main card going live at 4pm ET (8pm UK).
Main Card
Movsar Evloev defeats Lerone Murphy by majority decision (48-46 x2, 47-47)
Luke Riley defeats Michael Aswell by unanimous decision (30-27 x3)
Michael Page defeats Sam Patterson by unanimous decision (30-27, 29-28 x2)
Iwo Baraniewski defeats Austen Lane by TKO at 0.28mins of Rd1
Christian Leroy Duncan defeats Roman Dolidze by unanimous decision (29-28 x3)
Danny Silva defeats Kurtis Campbell by TKO at 0.31mins of Rd2
Prelims
Mason Jones defeats Axel Sola by unanimous decision (30-27, 29-28 x2)
Nathaniel Wood defeats Losene Keita by split decision (28-29, 29-28 x2)
Mario Pinto defeats Felipe Franco by unanimous decision (29-28 x3)
Mantas Manta Kondratavicius defeats Antonio Trocoli by unanimous decision (30-27, 29-27 x2)
Brando Pericic defeats Louie Sutherland by TKO at 1.48mins of Rd1
Abdul-Kareem Al-Selwady defeats Shem Rock by unanimous decision (30-27 x3)
Shanelle Dyer defeats Ravena Oliveira by TKO at 1.17mins of Rd2