Stay tuned to mmainsight.com today for all the UFC Fight Night 265 results live as they happen from Qatar as Arman Tsarukyan fights Dan Hooker in the lightweight main event.
The action is expected to get underway at 10am ET (3pm UK) with the main card going live at 1pm ET (6pm UK).
Main Card
Arman Tsarukyan vs. Dan Hooker
Belal Muhammad vs. Ian Machado Garry
Volkan Oezdemir vs. Alonzo Menifield
Jack Hermansson vs. Myktybek Orolbai
Waldo Cortes-Acosta vs. Shamil Gaziev
Tagir Ulanbekov vs. Kyoji Horiguchi
Prelims
Luke Riley defeats Bodgan Grad by KO at 0.30mins of Rd2
Nicolas Dalby defeats Saygid Izagakhmaev by split decision (29-28 x2, 28-29)
Asu Almabayev defeats Alex Perez by submission (guillotine choke) at 0.22mins of Rd3
Abdul Rakhman Yakhyaev defeats Rafael Cerqueira by submission (rear-naked choke) at 0.33mins of Rd1
Aleksandre Topuria defeats Bekzat Almakhan by unanimous decision (30-27 x2, 29-28)
Ismael Naurdiev defeats Ryan Loder by KO at 1.26mins of Rd1
Nurullo Aliev defeats Shem Rock by unanimous decision (30-27 x3)
Denzel Freeman defeats Marek Bujlo by unanimous decision (30-27, 29-28 x2)